Україна першою в Європі запустить мобільний інтернет Starlink

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Reuters.

За словами генерального директора "Київстару" Олександра Комарова, вже почалися польові випробування в рамках угоди, укладеної наприкінці 2024 року зі Space X.

Зв'язок передаватиметься через супутники, оснащені модемами. Вони функціонуватимуть як вишки стільникового зв'язку, передаючи телефонні сигнали з космосу безпосередньо на смартфони.

"Ймовірно, на початку 2026 року, давайте підстрахуємося, у другому кварталі 2026 року, ми зможемо запропонувати мобільну супутникову широкосмугову передачу даних... і голосу", - додав директор "Київстару".

Нагадаємо, на початку липня у Львові запустили зв’язок 5G.