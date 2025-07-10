Україна першою в Європі запустить мобільний інтернет Starlink
Україна стане першою європейською країною, яка запропонує послуги мобільного зв'язку Starlink
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Reuters.
За словами генерального директора "Київстару" Олександра Комарова, вже почалися польові випробування в рамках угоди, укладеної наприкінці 2024 року зі Space X.
Зв'язок передаватиметься через супутники, оснащені модемами. Вони функціонуватимуть як вишки стільникового зв'язку, передаючи телефонні сигнали з космосу безпосередньо на смартфони.
"Ймовірно, на початку 2026 року, давайте підстрахуємося, у другому кварталі 2026 року, ми зможемо запропонувати мобільну супутникову широкосмугову передачу даних... і голосу", - додав директор "Київстару".
Нагадаємо, на початку липня у Львові запустили зв’язок 5G.
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