Фото: поліція Дніпропетровської області

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Кам’янському районі Дніпропетровської області правоохоронці викрили чоловіка, який зберігав цілий арсенал зброї та боєприпасів у власному домоволодінні. Під час санкціонованого обшуку, проведеного слідчими поліції №6 Кам’янського райуправління, вилучили автомат Калашникова, 4 гранати із запалами, понад 300 набоїв різного калібру, а також сигнальний пістолет, який було перероблено для стрільби бойовими патронами.

Оперативна інформація про можливе незаконне зберігання зброї надійшла до поліції раніше. Зловмисником виявився 46-річний житель однієї з місцевих громад. Вилучені знаряддя були направлені на експертну перевірку для подальшого встановлення їх технічних характеристик та бойової придатності.

Наразі досудове розслідування у справі завершено. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. У разі доведення вини, чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі.

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