У Нідерландах розстріляли відомого українського військового

фото: Noordhollands Dagblad

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Noordhollands Dagblad.

Зазначається, що у колишнього командира добровольчого формування "Архангели Михаїла" випустили шість куль – три з них влучили в ціль. Зараз Майман перебуває у важкому стані в лікарні.

На місці події також знайшли склянку з кислотою. Імовірно, нападники планували вилити її в обличчя Майману. Втім, їм завадили випадкові перехожі – зловмисники втекли.

Нагадаємо, колишній очільник одного з добровольчих батальйонів Майман утік з України після низки гучних історій, пов’язаних із розкраданням гуманітарної допомоги та причетністю до торгівлі забороненими препаратами.

Як повідомлялось, у Києві ветеран АТО Майман напав на президента ліги WWFC.