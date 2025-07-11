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11 липня 2025, 12:04

У Нідерландах розстріляли відомого українського військового

11 липня 2025, 12:04
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фото: Noordhollands Dagblad
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У Нідерландах намагалися вбити Михайла Маймана

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Noordhollands Dagblad.

Зазначається, що у колишнього командира добровольчого формування "Архангели Михаїла" випустили шість куль – три з них влучили в ціль. Зараз Майман перебуває у важкому стані в лікарні.

На місці події також знайшли склянку з кислотою. Імовірно, нападники планували вилити її в обличчя Майману. Втім, їм завадили випадкові перехожі – зловмисники втекли.

Нагадаємо, колишній очільник одного з добровольчих батальйонів Майман утік з України після низки гучних історій, пов’язаних із розкраданням гуманітарної допомоги та причетністю до торгівлі забороненими препаратами.

Як повідомлялось, у Києві ветеран АТО Майман напав на президента ліги WWFC.

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