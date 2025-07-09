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09 липня 2025, 23:45

У Харкові судили чоловіка, який влаштував стрілянину з постраждалими

09 липня 2025, 23:45
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У Харкові отримав вирок чоловік, який в кафе влаштував стрілянину. Внаслідок його дій постраждало двоє людей

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У Харкові судили чоловіка, який влаштував стрілянину в кафе. Це сталось 9 лютого 2025 року. Тоді чоловік завдав одному з потерпілих удару тупим твердим предметом в область правого ока. Згодом він здійснив постріл із травматичного пістолета. Другому потерпілому він завдав тілесних ушкоджень пострілом у лівий ліктьовий суглоб.

На суді чоловік визнав свою провину. Він також виплатив компенсацію потерпілим. Суд врахував це, а також те, що в чоловіка є неповнолітня дитина, і призначив йому штраф у розмірі 1 700 гривень. Пістолет конфіскували.

Нагадаємо, раніше в столиці сталась стрілянина. Невідомий підійшов до припаркованого авто, де був чоловік, та здійснив постріл зі зброї. Від отриманого поранення потерпілий загинув на місці.

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