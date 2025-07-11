В Нидерландах расстреляли известного украинского военного

фото: Noordhollands Dagblad

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Noordhollands Dagblad.

Отмечается, что у бывшего командира добровольческого формирования "Архангелы Михаила" выпустили шесть шаров – три из них попали в цель. Сейчас Майман находится в тяжелом состоянии в больнице.

На месте происшествия также был найден стакан с кислотой. Вероятно, нападавшие планировали вылить ее в лицо Майману. Впрочем, им помешали случайные прохожие – злоумышленники скрылись.

Напомним, бывший глава одного из добровольческих батальонов Майман скрылся из Украины после ряда громких историй, связанных с хищением гуманитарной помощи и причастностью к торговле запрещенными препаратами.

Как сообщалось, в Киеве ветеран АТО Майман напал на президента лиги WWFC.