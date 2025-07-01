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01 липня 2025, 18:40

У Польщі готуються до мобілізації - повістки доставлятимуть кур’єри

01 липня 2025, 18:40
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Міністерство національної оборони Польщі підготувало нові процедури на випадок мобілізації та війни

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на inPoland.

Згідно із нововведеннями, повістки доставлятимуть спеціальні кур’єри, а за ухилення від виконання обов’язків полякам загрожує позбавлення волі.

У Міністерстві національної оборони наголосили, що ці процедури спрямовані на підвищення національної безпеки в умовах зростання геополітичної загрози.

Нагадаємо, нещодавнє опитування показало, що більшість поляків хочуть швидкого завершення війни в Україні.

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