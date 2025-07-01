У Польщі готуються до мобілізації - повістки доставлятимуть кур’єри
Міністерство національної оборони Польщі підготувало нові процедури на випадок мобілізації та війни
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на inPoland.
Згідно із нововведеннями, повістки доставлятимуть спеціальні кур’єри, а за ухилення від виконання обов’язків полякам загрожує позбавлення волі.
У Міністерстві національної оборони наголосили, що ці процедури спрямовані на підвищення національної безпеки в умовах зростання геополітичної загрози.
Нагадаємо, нещодавнє опитування показало, що більшість поляків хочуть швидкого завершення війни в Україні.
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