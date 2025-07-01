В Польше готовятся к мобилизации - повестки будут доставлять курьеры

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Министерство национальной обороны Польши подготовило новые процедуры на случай мобилизации и войны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на inPoland.

Согласно нововведениям, повестки будут доставлять специальные курьеры, а за уклонение от исполнения обязанностей полякам грозит лишение свободы.

Министерство национальной обороны подчеркнуло, что эти процедуры направлены на повышение национальной безопасности в условиях роста геополитической угрозы.

Напомним, недавний опрос показал, что большинство поляков хотят скорейшего завершения войны в Украине.