Опитування показало, що більшість поляків хочуть швидкого завершення війни в Україні

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Більшість громадян Польщі підтримують швидке укладання миру між РФ та Україною

Як передає RegioNews, про це йдеться у результатах опитування студії Opinia24 для Радіо ZET.

Соціологи запитали у поляків: "Як зараз має поводитися Україна в умовах війни?".

На це питання майже третина респондентів відповіли, що Україні не варто припиняти боротьбу. При цьому 57% поляків вважають, що потрібно швидко укласти мир. Ще 13% учасників опитування утримались від відповіді.

Також 55% чоловіків та 59 жінок наголосили, що потрібно "швидко прагнути до укладення миру".

Учасниками опитування стали 1000 поляків віком від 18 до 29 років.

Нагадаємо, в Україні фіксують масовий відтік за кордон 16-17-річних юнаків.