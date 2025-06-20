Ілюстративне фото

Представника ТЦК спитали про "оригінальний спосіб" мобілізації через сайт Auto.Ria для продажу авто. Проте він це не заперечив

Про це повідомляє депутат Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

За словами депутата, ця тема обговорювалась під час засідання тимчасової слідчої комісії щодо ТЦК. У представника Житомирської ТЦК спитали, чи дійсно ТЦК шукають військовозобов'язаних через сайт Auto.Ria. У результаті представник ТЦК підтвердив це.

"Для того, щоб виконати план із призову військовозобовʼязаних, ми змушені вдаватися до таких нестандартних методів. Але вони не порушують законодавство", - сказав він.

Скандал з ТЦК та Auto.Ria. У травні в мережу злили відео з наради житомирських представників ТЦК, під час якої вони обговорювали новий метод мобілізації. Зокрема, відгукнутися на оголошення щодо продажу автівки на сайті Auto Ria, призначити зустріч та замість купувати авто мобілізувати власника.

Згодом у Житомирському обласному ТЦК та СП заявили, що сталась хакерська атака, і в мережу потрапило скандальне відео. Вони також додали, що відео було опубліковане кимось з митою маніпулювати громадською думкою, а ТЦК "діють виключно в межах чинного законодавства України та у спосіб, передбачений законом".