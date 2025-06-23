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Росіяни планували замах на життя президента України. За словами голови СБУ, для цього залучили військового пенсіонера, який вже багато років був російським агентом

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

За словами голови СБУ Василя Малюка, минулого року викрили мережу агентів ФСБ Росії, які готували вбивство президента України. Серед агентів РФ виявились два полковники Управління держохорони.

Голова СБУ розповів, що російські агенти шукали людей та планували вбити Володимира Зеленського під час його переходу на території Офісу Президента України. Вони також збирались планувати замахи на самого Василя Малюка та голову розвідки Кирила Буданова.

Відомо, що злочин мав вчинити військовий пенсіонер, який вже десятки років був агентом росіян. Чоловік свято вірив у радянську ідею. Президента України планували вбити в аеропорту "Жешув" у Польщі. Розглядалося декілька варіантів. Один з них – це був FPV-дрон, інший – це снайперський комплекс.

Нагадаємо, що в інтерв'ю The Guardian президент України розповідав про спроби РФ вбити його на початку повномасштабної війни. За його словами, були постріли, загинули деякі люди всередині Офісу президента. Загалом росіяни намагались тоді вбити Зеленського щонайменше тричі.