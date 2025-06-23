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23 июня 2025, 21:39

Украина и Британия договорились о совместном производстве дронов, - Зеленский о результатах встречи с премьер-министром

23 июня 2025, 21:39
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Президент Владимир Зеленский провел переговоры с новым Премьер-министром Великобритании Киром Стармером

Об этом рассказал глава государства, передает RegioNews.

По его словам, встреча была "содержательной" и охватила ключевые направления безопасности сотрудничества между двумя странами.

"Наша главная задача сейчас – остановить российский террор и принудить Россию к миру", – подчеркнул Зеленский.

Стороны обсудили дальнейшее развитие оборонного партнерства. Особый акцент был сделан на совместном производстве дронов, в том числе перехватчиков и беспилотников дальнего радиуса действия. Президент отметил, что во время встречи удалось добиться важного результата – договоренности о совместном производстве:

"Я думаю, что оно укрепит обе страны".

Отдельной темой переговоров стало усиление украинской противовоздушной обороны. Зеленский подтвердил, что стороны также достигли новых договоренностей по этому направлению.

Также обсуждались новые санкции против России. Президент Украины призвал союзников активизировать давление на ключевые сектора, в частности энергетическое, банковское и логистическое:

"Нужно давить на энергетический и банковский сектор, теневой флот, на компании, снабжающие компоненты двойного назначения… Все, что помогает Путину масштабировать производство оружия, должно быть заблокировано".

В завершение Зеленский поблагодарил британского премьера за поддержку:

"Спасибо Киру Стармеру, Великобритании за лидерство, за все проявления поддержки, которые помогают Украине защищать жизнь, беречь наших людей от российского террора".

Ранее сообщалось, президент Украины встретился с королем Великобритании.

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