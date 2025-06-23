фото: Телеграм/Zelenskiy / Official.

Про це очільник країни повідомив в особистому дописі Телеграм-каналу, передає RegioNews.

Президент України Володимир Зеленський поділився інформацією про свою аудієнцію у короля Великої Британії Чарльза III. У публікації в соцмережах він висловив подяку монарху, королівській родині та всьому британському народу за підтримку України.

"Дякую Його Величності, королівській родині та всім британцям за підтримку нашого народу. Це надзвичайно цінно для України", - зазначив глава держави.

Президент України разом з британським монархом. Фото: Телеграм/Zelenskiy / Official.

Ця зустріч є важливим сигналом підтримки України з боку Великої Британії у складний для країни час.

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