фото: Телеграмм/Zelenskiy/Official.

Об этом глава государства сообщил в своем официальном Телеграмм-канале, передает RegioNews.

Президент Украины Владимир Зеленский поделился информацией о своей аудиенции у короля Великобритании Чарльза III. В публикации в соцсетях он выразил благодарность монарху, королевской семье и всему британскому народу за поддержку Украины.

"Благодарю Его Величество, королевскую семью и всех британцев за поддержку нашего народа. Это чрезвычайно ценно для Украины", - отметил глава государства.

Президент Украины вместе с британским монархом. Фото: Телеграмм/Zelenskiy/Official.

Эта встреча является важным сигналом поддержки Украины со стороны Великобритании в сложное для страны время.

Ранее сообщалось, Трамп "приревновал" британского короля к Зеленскому - СМИ.