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У США офіційно затвердили першу у світі вакцину для профілактики ВІЛ. Виробники називають препарат дуже потужним

Про це повідомляє ScienceAlert, передає RegioNews.

У США офіційно затвердили першу вакцину для запобігання ВІЛ-інфекції. Препарат розробила фармацевтична компанія Gilead Sciences. Тепер Управління з контролю за якістю продуктів і медикаментів надало дозвіл на його використання.

Препарат Yeztugo називають ефективною формою профілактики. Очікується, це може зменшити ризик інфікування майже до нуля.

За словами виробників, препарат демонструє потужні результати. При цьому не приховують, що під час тестувань були виявлені побічні ефекти. Наприклад, почервоніння або біль у місці уколу, головний біль і легка нудота. Що стосується вартості, то в США ціна може бути близько 25 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповідали, що за перші місяці 2025 року в Україні зареєстровано 669 нових випадків СНІДу та 235 летальних випадків, зумовлених цим захворюванням.