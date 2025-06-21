15:55  20 червня
На Дніпропетровщині військовий влаштував стрілянину у дворі, поранено дитину
15:33  20 червня
На Сумщині зростає кількість випадків сказу: вже 10 з початку року
11:06  20 червня
Леся Нікітюк вперше стала мамою: телеведуча народила сина
UA | RU
UA | RU
21 червня 2025, 04:00

Перша в світі вакцина для запобігання ВІЛ: скільки це буде коштувати

21 червня 2025, 04:00
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

У США офіційно затвердили першу у світі вакцину для профілактики ВІЛ. Виробники називають препарат дуже потужним

Про це повідомляє ScienceAlert, передає RegioNews.

У США офіційно затвердили першу вакцину для запобігання ВІЛ-інфекції. Препарат розробила фармацевтична компанія Gilead Sciences. Тепер Управління з контролю за якістю продуктів і медикаментів надало дозвіл на його використання.

Препарат Yeztugo називають ефективною формою профілактики. Очікується, це може зменшити ризик інфікування майже до нуля.

За словами виробників, препарат демонструє потужні результати. При цьому не приховують, що під час тестувань були виявлені побічні ефекти. Наприклад, почервоніння або біль у місці уколу, головний біль і легка нудота. Що стосується вартості, то в США ціна може бути близько 25 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповідали, що за перші місяці 2025 року в Україні зареєстровано 669 нових випадків СНІДу та 235 летальних випадків, зумовлених цим захворюванням.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
медицина ВІЛ/СНІД
На Львівщині провели пересадку органів дітям, яким врятував життя 16-річний підліток
20 червня 2025, 04:50
Медична катастрофа на Закарпатті: лікарі без зарплат, пацієнти без ліків
24 квітня 2025, 15:49
В Україні оновили програму "Доступні ліки": які препарати додали
14 квітня 2025, 11:59
Всі новини »
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
"Я цього не виключаю": Путін зробив цинічну заяву про Суми
21 червня 2025, 03:45
Волонтер Сергій Притула похвалився сином-випускником
21 червня 2025, 03:25
"Вона прекрасно виглядає": співак Тарас Тополя розповів, як ставиться до спокусливих фото дружини
21 червня 2025, 02:55
Престижну премію отримав фільм про молодого британця, який загинув на війні в Україні
21 червня 2025, 02:25
На Рівненщині в ДТП постраждало троє дітей
21 червня 2025, 01:05
Негатив у бік ТЦК перебільшений: командир "Азову" Паламар пояснив, що відбувається з мобілізацією
21 червня 2025, 00:40
Проблема сміттєвих баків у Запоріжжі: як бюджет витрачає мільйони через вандалів
20 червня 2025, 23:35
Право на освіту не звільнює від мобілізації: міністр освіти висловився про студентів, старших за 25 років
20 червня 2025, 22:45
Експерт заявив, що фортифікації на Сумщині треба було будувати ще рік тому
20 червня 2025, 21:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Всі публікації »
Сергій Фурса
Максим Жорін
Остап Дроздов
Всі блоги »