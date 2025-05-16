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16 травня 2025, 15:41

СНІД в Україні: у МОЗ розповіли, скільки нових випадків виявили з початку року

16 травня 2025, 15:41
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фото: з відкритих джерел
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За перші місяці 2025 року в Україні зареєстровано 669 нових випадків СНІДу та 235 летальних випадків, зумовлених цим захворюванням 

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, передає RegioNews.

У відомстві наголошують, позитивний тест на ВІЛ — не вирок, а сучасне лікування дає змогу жити якісним і безпечним життям.

Так, в Україні всі пацієнти мають доступ до безоплатного та адаптованого до умов воєнного стану лікування ВІЛ-інфекції та СНІДу.

Зокрема швидкі тести дозволяють отримати результат уже за 15–30 хвилин. Пройти тестування можна в медичних закладах, у сімейного лікаря, а також через партнерські пацієнтські організації.

Усі послуги є безоплатними та конфіденційними, їх також покриває Програма медичних гарантій.

Нині 116 730 українців отримують антиретровірусну терапію (АРТ), з яких 96% мають невизначальний рівень вірусного навантаження, що дозволяє їм жити повноцінним життям та не передавати вірус іншим.

Нагадаємо, Україна та ще сім країн можуть лишитися без ліків проти ВІЛ. Усе через скорочення фінансування USAID.

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