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20 червня 2025, 04:50

На Львівщині провели пересадку органів дітям, яким врятував життя 16-річний підліток

20 червня 2025, 04:50
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Український центр трансплант-координації
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Родичі 16-річного хлопця, який загинув у ДТП, погодились на посмертне донорство. Завдяки цьому врятували життя жінці та двом дітям

Про це повідомляє Український центр трансплант-координації, передає RegioNews.

16-річний хлопець, який загинув у аварію, став донором. Його рідні попри біль втрати, погодились на посмертне донорство. Це врятувало життя трьох пацієнтів: жінки та двох дітей.

15-річна Діана вже переносила операцію по пересаджуванню нирки, проте аутоімунне захворювання знищило орган. Лікарі сподіваються, що друга спроба стане успішною.

4-річний Тихон у Дніпрі теж має хворобу нирок. Тепер після рансплантації хлопчик може жити повноцінно.

Також донорську пенчінку пересадили 31-річній жінці. Зараз вона вже проходить реабілітацію.

Нагадаємо, раніше батьки 4-річного хлопчика з Рівного дали згоду на посмертну пересадку органів, щоб врятувати життя трьом іншим дітям. Завдяки цьому медики пересадили серце 6-річній Соломії, яка страждала на дилатаційну кардіоміопатію.

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