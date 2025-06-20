На Львівщині провели пересадку органів дітям, яким врятував життя 16-річний підліток
Родичі 16-річного хлопця, який загинув у ДТП, погодились на посмертне донорство. Завдяки цьому врятували життя жінці та двом дітям
Про це повідомляє Український центр трансплант-координації, передає RegioNews.
16-річний хлопець, який загинув у аварію, став донором. Його рідні попри біль втрати, погодились на посмертне донорство. Це врятувало життя трьох пацієнтів: жінки та двох дітей.
15-річна Діана вже переносила операцію по пересаджуванню нирки, проте аутоімунне захворювання знищило орган. Лікарі сподіваються, що друга спроба стане успішною.
4-річний Тихон у Дніпрі теж має хворобу нирок. Тепер після рансплантації хлопчик може жити повноцінно.
Також донорську пенчінку пересадили 31-річній жінці. Зараз вона вже проходить реабілітацію.
Нагадаємо, раніше батьки 4-річного хлопчика з Рівного дали згоду на посмертну пересадку органів, щоб врятувати життя трьом іншим дітям. Завдяки цьому медики пересадили серце 6-річній Соломії, яка страждала на дилатаційну кардіоміопатію.