В Україні оновили програму "Доступні ліки": які препарати додали

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Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що від серпня 2025 року до програми додадуть ліки для профілактики та лікування анемії у вагітних.

Перелік розширять двовалентним залізом у формі таблеток, розчинів та сиропів, а також фолієвою кислотою у таблетованому вигляді.

Також до програми додадуть нові препарати для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних (кровоносних судин головного мозку) захворювань:

індапамід, торасемід – для контролю артеріального тиску та зменшення набряків;

метилдопа – для лікування гіпертензії.

Крім того, від жовтня 2025 року українці в межах програми зможуть уперше отримати препарати для лікування онкологічних захворювань. Зокрема екземестан, летрозол і тамоксифен. Їх застосовують для гормональної терапії у пацієнтів із раком молочної залози.

Програма "Доступні ліки": що відомо

Це державна програма, яка забезпечує громадян препаратами для лікування найпоширеніших хронічних захворювань безоплатно або з частковою доплатою.

Ліки відпускаються за електронним рецептом у понад 16 тисячах аптек, які беруть участь у програмі. Вартість препаратів компенсується Національною службою здоров'я.

На сьогодні програмою скористалися вже понад 5 мільйонів українців, які отримали понад 76 мільйонів рецептів.

До переліку "Доступних ліків" входить понад 600 лікарських засобів та медичних виробів.

Нагадаємо, раніше у МОЗ повідомили, що в квітні знизять ціни на ще понад 100 медичних препаратів.

Повний перелік ліків та максимально допустимі ціни для споживачів в аптеках можна знайти за посиланням.