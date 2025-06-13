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13 июня 2025, 18:13

Погибшие и раненые: во Франции в ДТП попал автобус с украинцами

13 июня 2025, 18:13
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Фото: icimaine
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Во Франции произошла авария с пассажирским автобусом. Известно, что среди пассажиров были украинцы

Об этом сообщает Le Parisien, передает RegioNews.

Авария произошла вблизи города Ле-Ман, на автомагистрали A81 между Ренном и Ле-Маном, в коммуне Дегре. Автобус съехал в кювет. Известно, что в салоне находилось около 60 украинцев.

По данным СМИ, 4 человека погибли, 11 получили тяжелые ранения и 34 – легкие травмы.

"Сегодня утром на трассе A81 произошло очень серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, который перевозил взрослых и подростков. Начальное число жертв очень высоко, несколько человек погибли", - сказал министр транспорта Филипп Табаро.

Позже в министерстве иностранных дел Украины сообщили, что поручили Департаменту консульской службы МИД и Посольству Украины во Франции держать ситуацию на особом контроле и обеспечить надлежащую помощь пострадавшим гражданам Украины.

Напомним, в конце апреля в Польше попал в аварию автобус, в салоне которого находились украинцы. Сообщалось, что получили ранения 15 человек. Среди них 12 пассажиров автобуса, водитель грузовика и два пожарных.

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