Двоє людей загинуло, майже 200 поранено: святкування перемоги ПСЖ у ЛЧ обернулося масовими заворушеннями у Франції

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Щонайменше двоє людей загинули, 192 отримали поранення внаслідок безпорядків у Франції, де увечері 31 травня футбольні вболівальники відзначали перемогу паризького футбольного клубу «ПСЖ» у фіналі Ліги чемпіонів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеканал TF1.

Серед загиблих - 17-річний юнак, який отримав ножове поранення в груди в комуні Дакс на південному заході Франції. Крім того, в Парижі загинула 20-річна дівчина, яка їхала на скутері і зіткнулася з автомобілем уболівальника.

Французька поліція заарештувала понад 400 людей, більшість із них у Парижі.

Найжорстокіші зіткнення між натовпом і поліцією відбувалися на Єлисейських полях, де зібралося від двох до трьох тисяч уболівальників.

Нагадаємо, паризький "ПСЖ" обіграв міланський "Інтер" з рахунком 5:0. Сам футбольний матч проходив у німецькому Мюнхені.

Як повідомлялось, у Франції вивчатимуть українську мову як другу іноземну.