21:54  09 травня
Посольство США попередило жителів Києва про можливу масштабну повітряну атаку
21:20  09 травня
В Україні змінили правила виплат сім'ям загиблих військових
15:47  09 травня
Вихідні в Україні будуть дощовими та прохолодними
UA | RU
UA | RU
09 травня 2025, 22:35

У Франції вивчатимуть українську мову як другу іноземну

09 травня 2025, 22:35
Читайте также на русском языке
фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Міністерство освіти Франції з наступного року запускає пілотний проєкт з вивчення української мови як другої іноземної у низці навчальних закладів

Про це повідомив Надзвичайний та Повноважний Посол України у Франції Вадим Омельченко, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

За його словами, упродовж кількох років посольство працювало над можливістю введення української мови як другої іноземної.

"Дипломати були на постійному контакті з Міністерством національної освіти, була напрацьована аргументація на користь цього рішення. І от ми отримали результат", - заявив Омельченко.

Він зазначив, що це рішення є важливим кроком до ширшого визнання української мови у французькому освітньому просторі.

Раніше ми писали про те, скільки українських школярів перебуває за кордоном.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Франція українська мова освіта
Батьки школярів зможуть працювати дистанційно: президент підписав закон
01 травня 2025, 00:10
В уряді пояснили, чому не збільшать зарплати учителям
29 квітня 2025, 14:11
В Україні шкільні підручники перевірятиме ШІ
27 лютого 2025, 21:27
Всі новини »
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
На Закарпатті священик УПЦ МП розгулював у радянській формі
09 травня 2025, 22:30
На Львівщині чоловік намагався "домовитися" з прикордонником, щоб втекти за кордон
09 травня 2025, 21:57
Посольство США попередило жителів Києва про можливу масштабну повітряну атаку
09 травня 2025, 21:54
На Прикарпатті сталась пожежа: рятувальники знайшли тіло людини
09 травня 2025, 21:45
У США сподіваються на 30-денне припинення вогню між Україною та РФ
09 травня 2025, 21:39
Росіяни вчергове атакували Дніпропетровщину дронами: в ОВА розповіли про наслідки
09 травня 2025, 21:22
В Україні змінили правила виплат сім'ям загиблих військових
09 травня 2025, 21:20
У Харкові випускники по-новому складатимуть мультитест
09 травня 2025, 20:59
Медики і помічник депутата: СБУ викрило 13 ділків в різних областях, які "заробляли" на ухилянтах
09 травня 2025, 20:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Тарас Загородній
Юрій Бутусов
Всі блоги »