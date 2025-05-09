У Франції вивчатимуть українську мову як другу іноземну
Міністерство освіти Франції з наступного року запускає пілотний проєкт з вивчення української мови як другої іноземної у низці навчальних закладів
Про це повідомив Надзвичайний та Повноважний Посол України у Франції Вадим Омельченко, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.
За його словами, упродовж кількох років посольство працювало над можливістю введення української мови як другої іноземної.
"Дипломати були на постійному контакті з Міністерством національної освіти, була напрацьована аргументація на користь цього рішення. І от ми отримали результат", - заявив Омельченко.
Він зазначив, що це рішення є важливим кроком до ширшого визнання української мови у французькому освітньому просторі.
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