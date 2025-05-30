В Україні різко зросла смертність серед цивільних

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У першому кварталі 2025 року рівень смертності серед цивільного населення України зріс на 59%, порівняно із аналогічний період минулого року

Про це повідомила заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань та питань миробудування Розмарі Дікарло, передає RegioNews із посиланням на 24 Канал.

За її словами, лише за перший квартал 2025 року смертність серед цивільного населення зросла на 59% у порівнянні з тим же періодом 2024 року.

Загалом з початку повномасштабної війни в Україну загинуло щонайменше 13 279 цивільних, зокрема 707 дітей.

Як повідомлялось, смертність в Україні майже утричі перевищила народжуваність.