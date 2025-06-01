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01 июня 2025, 12:39

Два человека погибли, почти 200 ранены: празднование победы ПСЖ в ЛЧ обернулось массовыми беспорядками во Франции

01 июня 2025, 12:39
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фото: AFP
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По меньшей мере два человека погибли, 192 получили ранения в результате беспорядков во Франции, где вечером 31 мая футбольные болельщики отмечали победу парижского футбольного клуба «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеканал TF1.

Среди погибших - 17-летний юноша, получивший ножевое ранение в грудь в коммуне Дакс на юго-западе Франции. Кроме того, в Париже погибла 20-летняя девушка, ехавшая на скутере и столкнувшаяся с автомобилем болельщика.

Французская полиция арестовала более 400 человек, большинство из них в Париже.

Жесточайшие столкновения между толпой и полицией происходили на Елисейских полях, где собралось от двух до трех тысяч болельщиков.

Напомним, парижский "ПСЖ" обыграл миланский "Интер" со счетом 5:0. Сам футбольный матч проходил в немецком Мюнхене.

Как сообщалось, во Франции будут изучать украинский язык как второй иностранный.

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