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24 травня 2025, 00:50

Зловила професора на використанні ШІ: студентка вимагає повернення грошей за навчання

24 травня 2025, 00:50
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Студентка старших курсів університету вимагає повернути їй гроші за навчання. Причиною стало те, професор використовував штучний інтелект при створенні лекцій

Про це повідомляє New York Times, передає RegioNews.

Студентка старших курсів Північно-Східного університету Елла Стейплтон подала офіційну скаргу до закладу. Дівчина вимагає, щоб їй повернули гроші за навчання.

Це сталось після того, як вона з'ясувала, що професор використовував штучний інтелект для написання лекцій. Тепер дівчина почала вимагати, щоб їй повернули 8 тисяч доларів, які вона витратила на навчання в закладі.

Однак у результаті ця скарга була відхилена. Професор зізнався, що він дійсно використовував штучний інтелект. Однак за його словами, він використовував ці технології лише для "створення нотаток".

Речниця Північно-Східного університету заявила, що заклад підтримує використання ШІ. За її словами, це спрямовано на покращення різних аспектів навчання та досліджень.

Нагадаємо, раніше у США 19-річна дівчина подала до суду на своє місто, в якому вона закінчила школу. За її словами, вона за 12 років не навчилась добре читати та писати. Тепер вона вимагає фінансову компенсацію від місцевої влади.

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