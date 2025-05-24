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24 мая 2025, 00:50

Поймала профессора на использовании ИИ: студентка требует возврата денег за обучение

24 мая 2025, 00:50
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Студентка старших курсов университета требует вернуть ей деньги за обучение. Причиной стало то, что профессор использовал искусственный интеллект при создании лекций

Об этом сообщает New York Times, передает RegioNews.

Студентка старших курсов Северо-Восточного университета Элла Стейплтон подала официальную жалобу в заведение. Девушка требует, чтобы ей вернули деньги за обучение.

Это произошло после того, как она обнаружила, что профессор использовал искусственный интеллект для написания лекций. Теперь девушка потребовала, чтобы ей вернули 8 тысяч долларов, которые она потратила на обучение в заведении.

Однако в результате эта жалоба была отклонена. Профессор признался, что действительно использовал искусственный интеллект. Однако, по его словам, он использовал эти технологии только для "создание заметок".

Представительница Северо-Восточного университета заявила, что заведение поддерживает использование ИИ. По ее словам, это направлено на улучшение разных аспектов обучения и исследований.

Напомним, ранее в США 19-летняя девушка подала в суд на свой город, где она окончила школу. По ее словам, она за 12 лет не научилась хорошо читать и писать . Теперь она требует финансовую компенсацию от местных властей.

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