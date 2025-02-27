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27 лютого 2025, 21:27

В Україні шкільні підручники перевірятиме ШІ

27 лютого 2025, 21:27
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Ілюстративне фото
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В Україні планують змінити систему щодо шкільних посібників. Зокрема, йдеться про оцінку підручників

Про це повідомляє Освіта.ua, передає RegioNews.

Міністерство освіти планує впровадити штучний інтелект у процес аналізу та оцінки українських шкільних підручників. За словами заступниці очільника МОН Надії Кузьмичової, з наступного року планується оновлення процедури створення підручників для школярів.

Це стосується перегляжу вимог до змісту підручників. Також змінять процес доставки посібників до шкіл. Перевіряти підручники тепер будуть не лише експерти, але й штучний інтелект. Проте деталей поки що не розкривають.

Нагадаємо, що раніше в МОН говорили про оновлення стандарту початкової школи. Зазначалося, що новий стандарт буде враховувати потреби всіх учнів. Зокрема, це стосується дітей з особливими освітніми потребами.

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