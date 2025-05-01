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01 травня 2025, 00:10

Батьки школярів зможуть працювати дистанційно: президент підписав закон

01 травня 2025, 00:10
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Ілюстративне фото
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Президент Зеленський підписав закон, який дає можливість батькам школярів працювати дистанційно. Це стосується випадків, якщо дитина вчиться вдома

Про це повідомляється на офіційному порталі Верховної Ради України, передає RegioNews.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4339-IX. Цей закон народні депутати ухвалили на пленарному засіданні 27 березня.

Документом передбачено, що батьки дитини, яка молодша за 14 років і навчається дистанційно, зможуть перейти на дистанційну роботу за погодженням з роботодавцем. Також ці працівники можуть направлятися у службові відрядження, якщо це передбачено їхнім трудовим договором. Право перейти на дистанційну роботу має лише один з батьків.

Нагадаємо, що за ті українські діти, які знаходяться за кордоном, також продовжують навчання в Україні в дистанційній формі. За даними МОН, на січень 2025 року це близько 355 тисяч дітей, які одночасно вчаться у двох школах: дистанційно — в українській і очно — у школі країни перебування.

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