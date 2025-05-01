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Про це повідомляється на офіційному порталі Верховної Ради України, передає RegioNews.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4339-IX. Цей закон народні депутати ухвалили на пленарному засіданні 27 березня.

Документом передбачено, що батьки дитини, яка молодша за 14 років і навчається дистанційно, зможуть перейти на дистанційну роботу за погодженням з роботодавцем. Також ці працівники можуть направлятися у службові відрядження, якщо це передбачено їхнім трудовим договором. Право перейти на дистанційну роботу має лише один з батьків.

Нагадаємо, що за ті українські діти, які знаходяться за кордоном, також продовжують навчання в Україні в дистанційній формі. За даними МОН, на січень 2025 року це близько 355 тисяч дітей, які одночасно вчаться у двох школах: дистанційно — в українській і очно — у школі країни перебування.