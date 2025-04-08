Нищівний удар на $100 млн: ЗСУ знищили російський ЗРК "Бук" на Луганщині
У Луганській області воїни 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони виявили та уразили пускову установку російського зенітно-ракетного комплексу "Бук-М3"
Про це передає RegioNews із посиланням на Сили безпілотних систем Збройних Сил України.
Українські аеророзвідники прослідкували за маршрутом пересування цілі, чітко визначили її позицію і спільно з іншими підрозділами Сил оборони уразили ППО окупантів.
"Сили безпілотних систем продовжують #ППОцид ворога. СБС: На крок попереду!", — йдеться в повідомленні.
У полку Nemesis додали, що вартість ЗРК "Бук-М3" сягає близько 100 мільйонів доларів.
Нагадаємо, минулого тижня на Донецькому напрямку підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та знищили російські зенітні ракетні комплекси "Бук" і "Тор".