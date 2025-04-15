На Сумщині бійці "Сталевого Кордону" розбомбили техніку та позиції росіян
На Сумському напрямку оператори FPV-дронів "Сталевого Кордону" завдали влучних ударів по техніці та укриттях російських окупантів
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Зазначається, що за минулі вихідні захисники знищили:
- два укриття з особовим складом;
- щонайменше п'ять окупантів – "300", 3 – "200";
- антену зв'язку, ворожий трактор, який проводив інженерні роботи та УРАЛ, який використовувався для перевезення матеріалів.
Крім того, прикордонники завадили окупантам облаштовувати антидроновий коридор на Сумському напрямку.
"Розрахунки БпЛА "Сталевого Кордону" відпрацювали по ворогу", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше прикордонники показали, як завдають точних ударів по окупантах на Сумщині.
Прикордонники показали, як завдають точних ударів по окупантах на СумщиніВсі новини »
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