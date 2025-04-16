06:40  16 апреля
На Курщине ВСУ поразили российский ЗРК "Стрела-10": видео
05:05  16 апреля
Проломил череп битой: в Киеве житель Житомира до смерти забил знакомого
06:10  16 апреля
Побег в Молдову на гидроскутере: в Одесской области задержали троих уклонистов
UA | RU
UA | RU
16 апреля 2025, 06:40

На Курщине ВСУ поразили российский ЗРК "Стрела-10": видео

16 апреля 2025, 06:40
Читайте також українською мовою
скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

В Курской области операторы 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем во взаимодействии со сводным отрядом БПС "Джмиль" 78-го ОДШП успешно поразили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что враг обнаружил в небе украинский разведывательный БпЛА и вывел в поле "Стрела", пытаясь сбить его. Однако пуск двух ракет оказался безрезультатным и пилоты дрона искусно уклонились от ракет.

"После неудачного перехвата враг попытался отступить, но не успел. Удар FPV-дрона поразил точно цель, нанеся зенитному комплексу серьезные повреждения. Силы беспилотных систем продолжают #ПВОцид вс рф", ― говорится в сообщении.

Напомним, в Луганской области воины 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и поразили пусковую установку российского зенитно-ракетного комплекса "Бук-М3".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ война ВСУ ПВО потери россиян ЗРК Силы беспилотных систем бои в Курской области РФ Курская область Стрела-10
В Сумской области бойцы "Стальной Границы" поразили технику и позиции россиян
15 апреля 2025, 18:40
Силы обороны поразили пункт дислокации российской бригады, ударившей ракетами по Сумам
15 апреля 2025, 17:05
В 2025 году ВСУ уничтожили более 900 российских танков и 2000 ББМ, — Сырский
15 апреля 2025, 15:10
Все новости »
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
10 апреля 2025
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...
09 апреля 2025
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Украинское общество, разделившись на части и враждуя между собой, докатилось до российских антигуманистических нарративов. Почему военный позволяет себе столь резкие заявления в адрес не просто своих ...
Обстрелы Херсонщины: оккупанты ранили 11 гражданских
16 апреля 2025, 07:50
В Сумской области зенитчики сбили 6 российских "шахедов"
16 апреля 2025, 07:35
РФ более 500 раз обстреляла города и села на Запорожье: повреждена инфраструктура
16 апреля 2025, 07:20
Реконструкция по-киевски: столичные предприниматели снесли кафе и незаконно построили двухэтажное здание
16 апреля 2025, 07:10
Массированная атака дронов на Одессу: возникли пожары, пострадали 3 человека
16 апреля 2025, 07:00
Побег в Молдову на гидроскутере: в Одесской области задержали троих уклонистов
16 апреля 2025, 06:10
На Херсонщине Силы обороны уничтожили дорогостоящие станции РЭБ "Борисоглебск-2"
16 апреля 2025, 05:40
В оккупированном Крыму детей тестируют на ненависть к Украине, – ЦНС
16 апреля 2025, 05:23
Проломил череп битой: в Киеве житель Житомира до смерти забил знакомого
16 апреля 2025, 05:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
Все публикации »
Марианна Безуглая
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Все блоги »