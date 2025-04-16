На Курщине ВСУ поразили российский ЗРК "Стрела-10": видео

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В Курской области операторы 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем во взаимодействии со сводным отрядом БПС "Джмиль" 78-го ОДШП успешно поразили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что враг обнаружил в небе украинский разведывательный БпЛА и вывел в поле "Стрела", пытаясь сбить его. Однако пуск двух ракет оказался безрезультатным и пилоты дрона искусно уклонились от ракет.

"После неудачного перехвата враг попытался отступить, но не успел. Удар FPV-дрона поразил точно цель, нанеся зенитному комплексу серьезные повреждения. Силы беспилотных систем продолжают #ПВОцид вс рф", ― говорится в сообщении.

Напомним, в Луганской области воины 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и поразили пусковую установку российского зенитно-ракетного комплекса "Бук-М3".