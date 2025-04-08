На Курщині Сили оборони знищили три російські ЗРК "Бук"

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У Курській області оператори 413-го окремого батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії зі зведеним загоном БПС "Джміль" 78-ї ОДШП впродовж 12 годин виявили та уразили три російські зенітні ракетні комплекси "Бук"

Про це передає RegioNews із посиланням на Сили безпілотних систем Збройних Сил України.

Українські захисники показали відео ураження ворожих ЗРК.

"Оператори СБС за 12 годин здійснили тричі #ППОцид на Курщині. Зокрема, пілоти завдали точних ударів FPV-дронами по пускозаряджальній установці (ПЗУ) "Бук-М2", яку противник замаскував у лісосмузі. Це призвело до детонації ракет та її знищення. Також оператори батальйону вразили дві пускові установки ЗРК "Бук-М3", пошкодивши їхні радари", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що радар є ключовим елементом ЗРК, що призначений для "підсвічування" повітряних цілей та наведення ракет. Його знищення підриває бойові спроможності комплексу.

Військові додають, що "Бук-М3" (9K37M3/SA-17 Grizzly) — це сучасний мобільний зенітно-ракетний комплекс РФ, один із ключових елементів протиповітряної оборони ворога. Він здатний знищувати повітряні цілі на висотах до 35 км і супроводжувати їх на відстані до 70 км. Вартість повного комплексу складає близько $45 млн.

Нагадаємо, нещодавно на Донецькому напрямку підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та знищили російські зенітні ракетні комплекси "Бук" і "Тор".