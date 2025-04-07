Прикордонники знищили російську піхоту, склади БК, гармату та пункт управління БпЛА
Днями пілоти ударних дронів "Фенікс" бригада "Помста" завдали нищівних ударів по загарбниках на активних напрямках фронту
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Прикордонний підрозділ безпілотних авіаційних систем "Фенікс" показав кадри уражень російських окупантів.
"Ліквідовано 15 покидьків, спалено склади та пункт управління БпЛА, знищено гармату МТ-12", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше підрозділ "Фенікс" уразив та знищив низку бронетехніки окупантів на Краматорському напрямку.
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