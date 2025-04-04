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04 квітня 2025, 04:26

Сили оборони знищили на Донеччині три російські ЗРК "Бук" і "Тор"

04 квітня 2025, 04:26
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На Донецькому напрямку підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та знищили російські зенітні ракетні комплекси "Бук" і "Тор"

Про це передає RegioNews із посиланням на Сили безпілотних систем Збройних Сил України.

Українські воїни оприлюднили кадри ураження ворожих ЗРК.

"Сили безпілотних систем продовжують #ППОцид зс рф. Оператори 14-го окремого полку БпАК СБС за два тижні виявили та уразили три ворожі системи ППО: два ЗРК "Бук" невстановлених модифікацій та ЗРК "Тор" на Донецькому напрямку", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці комплекси є важливим елементом ворожої протиповітряної оборони, а їхня загальна вартість становить близько $50 млн. Для ураження СБС застосували ударні дрони із системою захоплення цілі та автоматичного донаведення.

Нагадаємо, українські розвідники знищили в Криму російські десантні катери та ЗРК "ТОР-М2".

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