У Полтавській області знову стався землетрус: що відомо

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Як передає RegіoNews, про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

У неділю, 16 лютого 2025 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус з параметрами:

Фахівці Центру зареєстрували землетрус в районі села Браїлки, Полтавського району, Полтавської області, магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера), на глибині 2 км. За класифікацією землетрусів відноситься до не відчутних.

Жителів регіону, які відчували землетрус, просять залишити повідомлення про відчуття за посиланням. Це допоможе в уточненні енергетичних параметрів землетрусу.

Нагадаємо, в Полтавській області 5 км від берега перекинувся човен із п'ятьма рибалками. На щастя, обійшлося без жертв.