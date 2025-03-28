Мощное землетрясение унесло жизни более 150 человек в Мьянме

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В Мьянме в результате мощного землетрясения, произошедшего в пятницу, 28 марта погибли многие. Продолжаются поисково-спасательные работы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ABC News.

Отмечается, что поисково-спасательные работы в разрушенных домах в Мьянме и Таиланде продолжаются, так что количество жертв может возрасти.

По состоянию на вечер 28 марта число жертв превысило 150, в соседнем Таиланде более ста человек числятся пропавшими без вести.

Между тем в столице Таиланда, Бангкоке в результате обрушения недостроенной многоэтажки погибли по меньшей мере восемь человек, девять пострадали. Еще более 100 человек считаются пропавшими без вести, спасатели продолжают искать их под завалами.

Напомним, в феврале в Полтавской области произошло землетрясение.