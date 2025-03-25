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25 березня 2025, 16:00

Десятки загиблих окупантів: авіація ЗСУ знищила місце дислокації росіян на Курщині

25 березня 2025, 16:00
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Днями Повітряні сили Збройних Сил України успішно уразили місце зосередження живої сили противника в селі Кондратівка Курської області. Російська армія зазнала втрат

Про це передає RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що в результаті удару об’єкт був повністю зруйнований. Відомо, що загинули до 30 загарбників.

"Знищення цього елементу військової інфраструктури противника знижує його здатність вести бойові дії проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Курській областях", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжуватимуть завдавати ударів по РФ з метою послаблення її військового потенціалу.

Нагадаємо, Сили оборони знищили два російських вертольоти Ка-52 та два Мі-8 в Бєлгородській області Росії. Гвинтокрили ліквідували ракетними ударами HIMARS.

Раніше авіація ЗСУ знищила командний пункт російської дивізії в Бєлгородської області.

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бої в Курській області РФ куртина війна РФ ЗСУ Повітряні сили втрати росіян окупанти Генштаб
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