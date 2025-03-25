Десятки загиблих окупантів: авіація ЗСУ знищила місце дислокації росіян на Курщині
Днями Повітряні сили Збройних Сил України успішно уразили місце зосередження живої сили противника в селі Кондратівка Курської області. Російська армія зазнала втрат
Про це передає RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Зазначається, що в результаті удару об’єкт був повністю зруйнований. Відомо, що загинули до 30 загарбників.
"Знищення цього елементу військової інфраструктури противника знижує його здатність вести бойові дії проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Курській областях", — йдеться у повідомленні.
У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжуватимуть завдавати ударів по РФ з метою послаблення її військового потенціалу.
Нагадаємо, Сили оборони знищили два російських вертольоти Ка-52 та два Мі-8 в Бєлгородській області Росії. Гвинтокрили ліквідували ракетними ударами HIMARS.
Раніше авіація ЗСУ знищила командний пункт російської дивізії в Бєлгородської області.