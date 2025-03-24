Ка-52 і Мі-8: Сили оборони знищили 4 російські вертольоти в Бєлгородській області

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Воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з ГУР МО, Ракетними військами і артилерією знищили два російських вертольоти Ка-52 та два Мі-8 в Бєлгородській області Росії. Гвинтокрили ліквідували ракетними ударами HIMARS

Про це повідомляє пресцентр ССО, передає RegioNews.

Зазначається, що Ка-52 — це ударний вертоліт, який окупанти використовують для розвідки та атак цілей на землі. Транспортні вертольоти Мі-8 війська РФ використовують для перевезення особового складу та вантажів, а також для підтримки наземних операцій.

Всі вертольоти були знищені ракетними ударами в тил ворога, де противник створив майданчик для "підскоку" авіації. Йдеться про замасковану позицію для швидкого переміщення бортів або для несподіваних атак на українські позиції.

"Ворог знову думав, що в глибокому тилу є недосяжним. Ми вчергове довели, що для ССО немає недосяжного. Працюємо далі!", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розвідники провели спецоперацію та знищили в тимчасово окупованому Криму російські системи ППО, морські судна й гелікоптер.

Також нещодавно воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ виявили та знищили ворожий радіолокаційний комплекс "Утьос-Тм". Ця РЛС у реальному часі відстежувала українські літаки, ракети та безпілотникі в радіусі 360 кілометрів.