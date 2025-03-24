12:01  24 березня
У Полтаві чоловік побив 11-місячну доньку
11:45  24 березня
Через війну в Україні загинули щонайменше 604 дитини
12:36  24 березня
У Вінниці на 102-му році життя померла легендарна розвідниця
UA | RU
UA | RU
24 березня 2025, 13:15

Ка-52 і Мі-8: Сили оборони знищили 4 російські вертольоти в Бєлгородській області

24 березня 2025, 13:15
Читайте также на русском языке
скріншот із відео
Читайте также
на русском языке

Воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з ГУР МО, Ракетними військами і артилерією знищили два російських вертольоти Ка-52 та два Мі-8 в Бєлгородській області Росії. Гвинтокрили ліквідували ракетними ударами HIMARS

Про це повідомляє пресцентр ССО, передає RegioNews.

Зазначається, що Ка-52 — це ударний вертоліт, який окупанти використовують для розвідки та атак цілей на землі. Транспортні вертольоти Мі-8 війська РФ використовують для перевезення особового складу та вантажів, а також для підтримки наземних операцій.

Всі вертольоти були знищені ракетними ударами в тил ворога, де противник створив майданчик для "підскоку" авіації. Йдеться про замасковану позицію для швидкого переміщення бортів або для несподіваних атак на українські позиції.

"Ворог знову думав, що в глибокому тилу є недосяжним. Ми вчергове довели, що для ССО немає недосяжного. Працюємо далі!", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розвідники провели спецоперацію та знищили в тимчасово окупованому Криму російські системи ППО, морські судна й гелікоптер.

Також нещодавно воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ виявили та знищили ворожий радіолокаційний комплекс "Утьос-Тм". Ця РЛС у реальному часі відстежувала українські літаки, ракети та безпілотникі в радіусі 360 кілометрів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ війна окупанти ЗСУ спецоперація вертоліт втрати росіян ракетний удар ССО ЗСУ ГУР Ка-52 Мі-8
На Донеччині російський танк штурмував позиції Сил оборони: кадри знищення
24 березня 2025, 09:25
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація станом на 24 березня
24 березня 2025, 09:00
Знищення російської ППО в Криму: з'явилися нові деталі спецоперації ГУР
24 березня 2025, 07:45
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
В Одесі агентка ФСБ готувала ракетний удар по базі морпіхів ЗСУ
24 березня 2025, 15:26
Росіяни вдарили по центру Сум
24 березня 2025, 15:09
На Буковині знижується кількість хворих на грип та ГРВІ
24 березня 2025, 15:03
На Одещині прикордонники викрили двох жителів, які за 7000 доларів допомагали потрапити до Молдови військовозобов’язаному чоловіку
24 березня 2025, 14:49
На Полтавщині іномарка збила жінку: потерпілу ушпиталили
24 березня 2025, 14:40
Під Києвом горять торфовища: рятувальники другу добу гасять пожежу
24 березня 2025, 14:38
Поліцейські Тернопільщини оголосили підозру місцевому жителю, який продав понад 1000 набоїв до автомата Калашникова
24 березня 2025, 14:31
На Тернопільщині судитимуть жінку, яка пʼяною вбила знайому
24 березня 2025, 14:19
У Миколаєві офіційно завершився опалювальний сезон
24 березня 2025, 14:19
Фейкова інвалідність: не звільнено жодного з 74 прокурорів
24 березня 2025, 14:04
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Православна церква України
Віктор Шлінчак
Всі блоги »