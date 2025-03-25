Десятки погибших оккупантов: авиация ВСУ уничтожила место дислокации россиян на Курщине
На днях Воздушные силы Вооруженных Сил Украины успешно поразили место сосредоточения живой силы противника в селе Кондратовка Курской области. Российская армия понесла потери
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
В результате удара объект был полностью разрушен. Известно, что погибли около 30 захватчиков.
"Уничтожение этого элемента военной инфраструктуры противника снижает его способность вести боевые действия против подразделений Сил обороны Украины в Сумской и Курской областях", - говорится в сообщении.
В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны будут продолжать наносить удары по РФ с целью ослабления ее военного потенциала.
Напомним, Силы обороны уничтожили два российских вертолета Ка-52 и два Ми-8 в Белгородской области России. Вертолеты ликвидировали ракетными ударами HIMARS.
Ранее авиация ВСУ уничтожила командный пункт российской дивизии в Белгородской области.