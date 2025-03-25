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25 марта 2025, 16:00

Десятки погибших оккупантов: авиация ВСУ уничтожила место дислокации россиян на Курщине

25 марта 2025, 16:00
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иллюстративное фото: из открытых источников
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На днях Воздушные силы Вооруженных Сил Украины успешно поразили место сосредоточения живой силы противника в селе Кондратовка Курской области. Российская армия понесла потери

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В результате удара объект был полностью разрушен. Известно, что погибли около 30 захватчиков.

"Уничтожение этого элемента военной инфраструктуры противника снижает его способность вести боевые действия против подразделений Сил обороны Украины в Сумской и Курской областях", - говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны будут продолжать наносить удары по РФ с целью ослабления ее военного потенциала.

Напомним, Силы обороны уничтожили два российских вертолета Ка-52 и два Ми-8 в Белгородской области России. Вертолеты ликвидировали ракетными ударами HIMARS.

Ранее авиация ВСУ уничтожила командный пункт российской дивизии в Белгородской области.

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бои в Курской области РФ Курская область война РФ ВСУ Воздушные силы потери россиян оккупанты Генштаб
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