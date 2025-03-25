Прикордонники ліквідували росіянина, який намагався збити український FPV-дрон

фото: ДПСУ

На Півдні оператори БпЛА 8-го прикордонного загону під час бойового вильоту виявили позиції ворога та знищили російського загарбника

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Захисники показали момент ураження ворожого піхотинця.

"Один із окупантів намагався збити український FPV-дрон зі стрілецької зброї, однак сам потрапив під удар, і не тільки він", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Донеччині російські окупанти спробували прорватися в напрямку українських позицій під прикриттям системи РЕБ Р-330 "Житель". Ворожий танк та систему РЕБ спалили дронами бійці підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста".