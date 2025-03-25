У 2025 році ЗСУ знищили понад 700 російських танків і 1600 ББМ, — Сирський
Від початку 2025 року Сили оборони знищили понад 700 танків і більше 1 600 бойових броньованих машин російської окупаційної армії
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає RegioNews.
Він наголосив, що Сили оборони України продовжують нищити окупантів та ворожу техніку.
"Завдяки злагодженій бойовій роботі наших захисників із початку року знешкоджено понад півтори тисячі (1609) броньованих бойових машин противника та 748 танків. Дякую нашим воїнам!", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з початку 2025 року загальні втрати РФ перевищили 100 тисяч окупантів.
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