Комітет ВРУ підтримав законопроєкт про декриміналізацію порно

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Сьогодні, 23 грудня, Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності підтримав для ухвалення в першому читанні доопрацьований законопроєкт про декриміналізацію порно

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк, інформує RegioNews.

За його словами, ця версія більш консервативна і готувалася більше року у дискусії з комітетом і робочою групою. Відповідне рішення — законопроєкт № 12191 — підтримали 11 членів комітету, а ще двоє утрималися.

"Сподіваюсь напочатку наступного року зможемо винести в залу. Ще раз для ЗМІ - це саме ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЯ порно. Це НЕ "легалізація порно" - воно легалізовано, і ми вже як пару років як мільйони податків з того ж самого OnlyFans збираємо", — йдеться у повідомленні.

Відповідний проєкт закону вносить зміни до статті 301 Кримінального кодексу, які скасовують покарання для дорослих людей за зняті та поширені відео інтимного характеру у вигляді увʼязнення на три-п'ять років.

"Це - "декриміналізація порно". Щоб людей не кидали у вʼязницю за зберігання контенту або не проводили масові "таємні закупівлі" у веб-камерах) І одночасно зараз за статтею 301 вас можуть покарати навіть за зберігання на особистому телефоні оголених фото", — додав Ярослав Железняк.

Нагадаємо, детективи Бюро економічної безпеки отримали доступ до персональних даних всіх українців, зареєстрованих на платформі OnlyFans. Почалися обшуки.

Також повідомлялося, що 18 грудня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12066, що передбачає створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців. Закон підтримали 254 депутати.