В Україні поліція розпочала масові обшуки у моделей OnlyFans

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Правоохоронці проводять обшуки в українських моделей OnlyFans. Дані про них могли отримати у податкової

Як передає RegioNews, про це Економічній правді повідомила одна з моделей, у якої відбулися обшуки.

За її словами, днями до її помешкання завітали слідчі Національної поліції. В ухвалі суду йдеться про те, що обшуки відбуваються за справою, порушеною за частиною 3 статті 301 Кримінального кодексу (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів з отриманням доходу у великому розмірі).

"Вони забрали ноутбук чоловіка, флешки та 200 тисяч доларів, які були у будинку. Ці кошти я якраз сьогодні планувала обміняти на гривню для того, аби заплатити податок (на дохід – ЕП) за 2023 рік. Я завчасно домовилася з банком про обмін грошей", - повідомила модель.

Після того, як історія з обшуками у моделей OnlyFans стала публічною, правоохоронці нібито неформально погодилися не продовжувати слідчих дій доти, доки в Україні не ухвалять законопроєкт про декриміналізацію порно.

Нагадаємо, Німеччина передала Україні топ-посадовця податкової служби.