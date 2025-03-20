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20 березня 2025, 14:49

Українську модель, яка зникла 10 днів тому в ОАЕ, знайшли у важкому стані

20 березня 2025, 14:49
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Львівську модель OnlyFans Марію Ковальчук, яка протягом тривалого часу не виходила на зв'язок із рідними, знайшли в одній із лікарень Дубая. Дівчина перебуває у важкому стані

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Еспресо.Захід".

За словами подруги постраждалої, Ангеліни Дорошенкової, востаннє її бачили 10 днів тому на вечірці в компанії двох чоловіків, котрі назвали себе представниками модельного агентства.

Мама української моделі повідомила журналістам, що її дочка перенесла три складні операції. Деякі джерела повідомляють, що у дівчини діагностували переломи рук, ніг та хребта.

Відомо, що Марія Ковальчук прилетіла в Дубай 15 грудня по роботі. На початку березня вона відвідала розважальний захід, де познайомилася з нібито представниками модельного бізнесу після чого тривалий час не виходила на зв’язок.

Нагадаємо, Міс Україна Всесвіт повідомила, що стала жертвою домашнього насильства.

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