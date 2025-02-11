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11 лютого 2025, 20:45

Власниця найбільших грудей в Україні розповіла, скільки грошей їй приносить Onlyfans

11 лютого 2025, 20:45
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Фото: Instagram
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Відома блогерка та модель Міла Кузнєцова розповіла, скільки вона заробляє в Onlyfans. За її словами, вона не публікує там відвертих фото, а люди платять просто за те, щоб з нею поспілкуватися

Про це Міла Кузнєцова розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну, передає RegioNews.

За словами моделі, вона має сторінку на Onlyfans. Наразі дівчина має там приблизно 100 підписників. Серед них є користувачі, які платять просто, щоб поспілкуватися з Plus Size моделлю.

Передплата на сторінку Міли коштує 30 доларів на місяць. Тому загалом за місяць вона може заробляти там близько 3 тисяч доларів. При цьому Міла пояснила, що переважно вона заробляє на інших проєктах. Наприклад, на рекламі брендів.

"У мене є заробітки з Instagram. Це реклама, але її небагато, адже я нічого не прошу. Ось хто мені щось пише, я розглядаю - мені подобається чи не подобається. Плюс ми з колегою створили блогерську спільноту, організовуємо блогерські тусовки, десь там від партнерів теж якийсь заробіток є. Я своє життя організувала так, щоб мені було комфортно. До 3 тисяч доларів на місяць я витрачаю, це мені добре. У мене є абсолютно все для того, щоб кайфувати від життя", - поділилась Міла.

Довідка. Міла Кузнєцова - 36-річна модель. У 2019 році вона представляла нашу країну на конкурсі Miss Universe Plus Size 2019. Міла власниця натуральних грудей 13-розміру. У своєму блозі в Instagram вона розповідає своїм прихильникам про своє життя та мотивує займатися спортом.

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