Появились жуткие подробности о таинственном исчезновении 20-летней украинской модели в ОАЭ
Украинскую модель OnlyFans Марию Ковальчук обнаружили в тяжелом состоянии в одной из больниц Дубая. До этого она в течение 10 дней не выходила на связь с родными. Сегодня появились подробности ее исчезновения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Инсайдер.
Как известно, последний раз девушку видели на вечеринке в компании двух мужчин, назвавшихся представителями модельного агентства.
Отмечается, что Мария Ковальчук упала с высоты, пытаясь скрыться из жесткой оргии.
"Девушка попыталась скрыться от клиентов после многочасовой оргии с изнасилованием и избиением, но упала с высоты", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что Марию Ковальчук обнаружили с переломами в Дубае. Девушка перенесла несколько сделок не могла говорить.
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