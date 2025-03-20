06:39  20 марта
На Прикарпатье туристы оказались в ловушке, поднимаясь на Говерлу
05:05  20 марта
В Киеве будут судить главу МСЭК, которая за $10 000 "продала" фиктивную инвалидность
06:11  20 марта
Разведчик Raybird: на что способна маленькая "птичка" с возможностями большого самолета
UA | RU
UA | RU
20 марта 2025, 14:49

Украинскую модель, пропавшую 10 дней назад в ОАЭ, нашли в тяжелом состоянии

20 марта 2025, 14:49
Читайте також українською мовою
фото: скриншот X
Читайте також
українською мовою

Львовскую модель OnlyFans Марию Ковальчук, которая длительное время не выходила на связь с родными, нашли в одной из больниц Дубая. Девушка находится в тяжелом состоянии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Эспрессо.Запад".

По словам подруги пострадавшей, Ангелины Дорошенковой, в последний раз ее видели 10 дней назад на вечеринке в компании двух мужчин, назвавших себя представителями модельного агентства.

Мама украинской модели сообщила журналистам, что ее дочь перенесла три сложных сделки. Некоторые источники сообщают, что у девушки диагностировали переломы рук, ног и позвоночника.

Известно, что Мария Ковальчук прилетела в Дубай 15 декабря по работе. В начале марта она посетила развлекательное мероприятие, где познакомилась с якобы представителями модельного бизнеса, после чего долгое время не выходила на связь.

Напомним, Мисс Украина Вселенная сообщила, что стала жертвой домашнего насилия.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
OnlyFans модель Мария Ковальчук Дубай
В Украине полиция начала массовые обыски у моделей OnlyFans
12 марта 2025, 18:58
Обладательница самой большой груди в Украине рассказала, сколько денег ей приносит Onlyfans
11 февраля 2025, 20:45
Комитет ВРУ поддержал законопроект о декриминализации порно
23 декабря 2024, 17:28
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
Оккупанты убили гражданского в пригороде Херсона
20 марта 2025, 15:30
Чатбот "еВорог": украинцы уже прислали более 600 тысяч сообщений
20 марта 2025, 15:10
Как украинской молодежи начать службу по "Контракту 18-24": пошаговая инструкция
20 марта 2025, 15:10
Умер первый премьер-министр Украины Витольд Фокин
20 марта 2025, 14:39
Ударил ножом знакомого: 44-летний житель сядет на 8 лет
20 марта 2025, 14:21
Елена Шуляк: Государство инвестирует миллионы в создание образовательной базы для реформы старшей школы
20 марта 2025, 14:14
В Закарпатье пограничники обнаружили пластиковую бочку, которой злоумышленники пытались доставить в ЕС партию медикаментов и сигарет
20 марта 2025, 13:59
Партизаны "АТЕШ" нашли секретный склад россиян в Луганске
20 марта 2025, 13:56
В ГСЧС показали последствия обстрелов Славянска и Доброполья
20 марта 2025, 13:38
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Владимир Фесенко
Анна Маляр
Иван Киричевський
Все блоги »