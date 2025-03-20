Украинскую модель, пропавшую 10 дней назад в ОАЭ, нашли в тяжелом состоянии

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Львовскую модель OnlyFans Марию Ковальчук, которая длительное время не выходила на связь с родными, нашли в одной из больниц Дубая. Девушка находится в тяжелом состоянии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Эспрессо.Запад".

По словам подруги пострадавшей, Ангелины Дорошенковой, в последний раз ее видели 10 дней назад на вечеринке в компании двух мужчин, назвавших себя представителями модельного агентства.

Мама украинской модели сообщила журналистам, что ее дочь перенесла три сложных сделки. Некоторые источники сообщают, что у девушки диагностировали переломы рук, ног и позвоночника.

Известно, что Мария Ковальчук прилетела в Дубай 15 декабря по работе. В начале марта она посетила развлекательное мероприятие, где познакомилась с якобы представителями модельного бизнеса, после чего долгое время не выходила на связь.

Напомним, Мисс Украина Вселенная сообщила, что стала жертвой домашнего насилия.