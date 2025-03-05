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05 березня 2025, 17:35

Міс Україна Всесвіт стала жертвою домашнього насильства: модель показала шокуючі фото з синцями

05 березня 2025, 17:35
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Фото: YouTube
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Міс Україна Всесвіт 2019 Анастасія Суббота у соцмережі зробила зізнання про її шість років стосунків з колишнім обранцем. Виявилося, що модель стала жертвою домашнього насильства

Про це Анастасія Суббота розповіла на своїй сторінці в Instagram, передає RegioNews.

Модель опублікувала фотографії, на яких можна побачити численні синці на її тілі. Вона зазначила, що це зізнання про неї та про шість років стосунків. За словами Анастасії Субботи, тривалий час вона сподівалась, що ситуація в її стосунках з обранцем зміниться, але все ставало лише гірше.

"Коли ви бачите просто картинку, а ось результат відносин з людиною, котру ти навіть кохав, на котру раніше надіявся, надіявся, що все зміниться, але нічого не мінялось, а тільки ставало гірше… алкоголь… нервові зриви… маніпуляція тобою, твоїми рідними та друзями… булінг та насилля… погрози… і це все потім бачила і чула наша дитина", - розповіла модель.

Вона також зізналась, що останні кілька років для неї були особливо важкими. Адже вона живе за кордоном, а значить - далеко від підтримки рідних. В якийсь момент вона зрозуміла, що не може більше це терміти. Тоді Анастасія зібрала речі і повернулась додому - в Україну.

"Далі ти просто починаєш жити, звикати, що ти вільна і живеш без страху за своє життя та за дитину, ти живеш у спокої - так, так, у спокої навіть під постійні тривоги та обстріли… "смішно", правда? За майже рік в Україні мені не було так страшно, як моментами у ці 6 років", - розповіла модель.

У своєму зверненні Міс Україна Всесвіт закликала людей, які мають таких знайомих або самі опинились в подібній ситуації, - любити себе, підтримувати свій психологічний та моральний стан, і не мовчати про свій біль.

Довідка. Анастасія Суббота - українська модель, переможниця "Міс Україна Всесвіт 2019". Вона представляла нашу країну на конкурсі в Атланті. Проте візу до США дівчині вдалося отримати лише з другої спроби: спочатку їй не вірили, що метою подорожі є участь в конкурсі. Також Анастасія вебдизайнер.

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