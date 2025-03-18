Путін висунув Трампу нову умову для припинення вогню в Україні

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Російський диктатор Володимир Путін вимагає призупинити всі поставки зброї в Україну на час припинення вогню

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Bloomberg.

Путін і Трамп розмовлятимуть по телефону у вівторок, 18 березня, при цьому ключовою темою має стати перемир'я в Україні.

Видання зазначає, що РФ хоче припинити всі поставки зброї в Україну, мінімальною метою є припинення допомоги з боку США.

Водночас Європа вкрай неохоче погоджується на вимогу Путіна заблокувати постачання зброї в Україну. На думку експертів, таке рішення ризикує створити ситуацію, коли Росія зможе переозброїтися під час припинення бойових дій, тоді як Україна не зможе цього зробити.

Нагадаємо, Трамп назвав справжню причину суперечки із Зеленським у Білому домі.