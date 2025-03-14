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14 березня 2025, 07:17

РФ втратила за добу понад 1400 солдат і 46 артсистем, – Генштаб

14 березня 2025, 07:17
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Впродовж доби, 13 березня, російська армія втратила 1410 солдатів. Крім того, ЗСУ знищили 46 артсистем, 153 дрони та 114 одиниць автотехніки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.25 орієнтовно склали:

Нагадаємо, раніше українські прикордонники знищили російську тяжку вогнеметну систему "Солнцепек" в Харківській області.

війна окупанти втрати росіян ЗСУ фронт російська армія
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