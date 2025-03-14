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Дональд Трамп заявив, що мав розмову з диктатором Путіним. За словами президента США, він просив диктатора зберегти життя українським військовим на Курщині

Про це президент США написав у своїй соцмережі Truth Social, передає RegioNews.

За словами американського лідера, 13 березня він говорив з російським диктатором Путіним. Він також заявив, що нібито попросив Путіна випустити українських військових з оточення в Курській області.

"Учора у нас відбулися дуже хороші та продуктивні дискусії з президентом Росії Володимиром Путіним, і є дуже хороші шанси, що ця жахлива, кривава війна може нарешті завершитися, — але саме в цей момент тисячі українських військових повністю оточені російськими, і перебувають у дуже поганому та вразливому стані. Я наполегливо просив президента Путіна зберегти їм життя. Це була б жахлива різанина, якої не було з часів Другої світової війни. Благослови їх усіх Бог!", - заявив Трамп.

Нагадаємо, що у відповідь на пропозицію припинення вогню, на яку Україна погодилась під час переговорів із США у Садуівській Аравії, диктатор Путін виступив із заявою. Він говорив, що нібито РФ згодна, але є певні нюанси, які потрібно обговорити. Він також заявляв, що Україні це перемир'я потрібно більше, бо "армія РФ всюди наступає".

Після цього президент Дональд Трамп назвав заяву Путіна "багатообіцяючою, але неповною". Він також заявив, що він не проти поговорити з диктатором, щоб добитися припинення вогню в Україні.