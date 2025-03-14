Трамп назвал в шутку заявление о завершении войны в Украине за 24 часа
Президент США Дональд Трамп списал на саркастичность обещание завершить войну в Украине "за 24 часа"
Как передает RegioNews, об этом он сказал в интервью журналистке Шерил Эткиссон, фрагмент из которого был опубликован 14 марта.
Журналистка отметила сложность решения вопроса о завершении войны в Украине, в то же время напомнив американскому лидеру, что во время предвыборной кампании он сказал, что "окончит эту войну через 24 часа".
"Ну, я был несколько саркастичен, когда это говорил. Я бы не завершил. На самом деле я имел в виду, что я хотел бы ее завершить, и я думаю, что мне это удастся", – объяснил Трамп.
Он также добавил, что в понедельник станет известно больше информации о возможном прекращении огня в Украине.
Напомним, Зеленский заявил, что у Украины есть хорошая возможность быстро завершить войну и обеспечить мир.